Earthquake: ଗୁଜୁରାଟର କୁଚରେ ଆଉ ଏକ ଭୂକମ୍ପ; ୪ ଦିନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦୋହଲିଲା ପୃଥିବୀ

Earthquake in Gujarat: ଶନିବାର ଦିନ ଗୁଜୁରାଟର କୁଚ୍‌ରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ କୁଚର ଦୁଧାଇ ନିକଟରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହି ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୩.୮ ମାପ କରାଯାଇଥିଲା । ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୪:୩୭ ସମୟରେ ଏହି ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଗୁଜୁରାଟରେ ଗତ ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ୧ ଜାନୁଆରୀରେ ମଧ୍ୟ କୁଚ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା।

ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳେ ଗୁଜରାଟର କୁଚ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ତୀବ୍ରତା ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୩.୨ ରେ ମାପ କରାଯାଇଥିଲା। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଥିକ୍କୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ (ISR) ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳ ୧୦.୨୪ ରେ ଏହି ଭୂକମ୍ପ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଭୂକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ଭାଚୁଆର ୨୩ କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା।

The earthquake tremors of magnitude 3.8 were felt in Kachchh, Gujarat, at 4:37 PM. The epicenter of the earthquake has been reported near Dudhai in Kachchh pic.twitter.com/b0YAL5AYqG

