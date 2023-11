RBI ର ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ! ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ UPI ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଉପଭୋକ୍ତା

RBI UPI Now Pay Later Service: ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ UPI ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡିଛି । ସମୟ ସହିତ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ବ୍ୟବହାର ବଦଳୁଛି । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଫିଚର୍ ଓ ସୁବିଧା ଯୋଗ କରାଯାଉଛି । ଏଥି ସହିତ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ନୂତନ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି । UPI ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଲାଇନ୍ ସେବା ଆରବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି ।

ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରିହେବ UPI ପେମେଣ୍ଟ

ଆରବିଆଇ ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ୟୁପିଇ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେଭିଂ କିମ୍ବା ସାଲାରି ଆକାଉଣ୍ଚରେ ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ । UPI ପେମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ, ଆପଣ UPI Now Pay Later ସର୍ଭିସର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ । ପେମେଣ୍ଟ ଦେବା ପରେ, ଆପଣ ଏହି ଟଙ୍କା ପରେ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ ।

UPI Now Pay Later ସର୍ଭିସ୍ କ’ଣ?

ଆରବିଆଇ ପରେ ଦେବାର ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଅର୍ଥାତ୍ UPI Now Pay Later ଏକ ପ୍ରକାର କ୍ରେଡିଟ୍ ଲାଇନ୍ ଅଧୀନରେ ଆସେ । ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ UPI Now Pay Later ସର୍ଭିସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଆପଣ ନିଜର କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର ଅଧୀନରେ ଏହି ସେବାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ।

UPI ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏହି ପେମେଣ୍ଟ ସେବାଗୁଡିକର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ

UPI ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ କରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ UPI କୁ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ୍, UPI କ୍ରେଡିଟ୍ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ପ୍ରିପେଡ୍ ୱାଲେଟ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରିପାରିବେ ।

UPI Now Pay Later ସର୍ଭିସ୍ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ?

UPI ବର୍ତ୍ତମାନ ପେ ପରେ ସେବା ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ କିମ୍ବା ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଆପ୍ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ । ଏଠାରେ ଆପଣ ପ୍ରି-ଆଫ୍ରୁଭଡ ଲୋନ ସେକ୍ସନ ମିଳିବ, ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ UPI Now Pay Later ପାଇପାରିବେ । ଏହି ସୁବିଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ କିମ୍ବା ଉପାୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ । ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍ ।