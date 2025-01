TRAI ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ BSNL ଆଣିଲା ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍, ୧୦୦ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ କରନ୍ତୁ ରିଚାର୍ଜ

BSNL Best Recharge Plan: ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ BSNL ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବମ୍ଫର ଅଫର୍ ଆଣିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହଙ୍ଗା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନରେ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା କୋଟି କୋଟି ମୋବାଇଲ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ BSNL ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ। ବିଏସଏନଏଲ ଏହାର ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। BSNL ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ୯୯ ଟଙ୍କାର ଏକ ରିଚାର୍ଜ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି ପ୍ଲାନରେ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅସୀମିତ ମାଗଣା ଭଏସ୍ କଲିଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଟ୍ରାଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଘରୋଇ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶସ୍ତା ଭଏସ୍ କେବଳ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିଏସଏନଏଲ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ କେବଳ ଭଏସ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଶସ୍ତା ଭଏସ୍ କେବଳ ଯୋଜନା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ BSNLର ଶସ୍ତା ଯୋଜନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଭଏସ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ BSNL ମାତ୍ର ୯୯ ଟଙ୍କାରେ ଏକ ମହାନ ଅଫର୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।

Talk as much as you want for just ₹99!

17 days of non-stop conversations, zero interruptions, endless fun. Why pay more when you can chat freely for less?

Your phone, your rules. Let’s talk! #BSNLIndia #UnlimitedTalk #NoLimits #TalkTillYouDrop #SwitchToBSNL pic.twitter.com/NcoQuHsbPJ

— BSNL India (@BSNLCorporate) January 30, 2025