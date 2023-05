Budha Margi 2023: ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ବୁଧ ଗୋଚର; ଆଜି ଠୁ ବଦଳିବ ଏହି ସବୁ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ, ଧନଧାନ୍ୟରେ ଭରିଯିବ ଜୀବନ

Positive Effects of Budha Transit on Zodiac Signs News In Odia: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗ୍ରହ ଜଗତରେ ବୁଧକୁ ରାଜକୁମାର କୁହାଯାଏ। ସେ ଗଣିତ, ତର୍କ, ସଂଳାପ, ବ୍ୟବସାୟର ମାଲିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମେ ୧୫ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ରାତି ସାଢେ ୮ରେ ବୁଧ ମେଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୫ଟି ରାଶି ଚିହ୍ନ ଯାହାର ଭାଗ୍ୟ ମେ ୧୬ରୁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ବୁଧବାର ଗମନାଗମନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ରାଶିର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଗୁଡିକ...

ମିଥୁନ ରାଶି: ଏହି ରାଶିକୁ ବୁଧଙ୍କ ଗୋଚର ରାଶିଫଳର ଏକାଦଶ ଘରେ ବୁଧବାର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ନିଯୁକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ଛୁଇଁବ। ଆପଣ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ବୋନସର ଲାଭ ଏବଂ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଆପଣ ଫେରିପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦୃଢ ହେବ।

ସିଂହ ରାଶି: ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଉଠାଇବେ। ତୁମର ରାଶିର ନବମ ଘରେ ବୁଧଙ୍କର ଗମନ ହେବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଦିଗକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ବିଦେଶରେ ଚାକିରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

କର୍କଟ ରାଶି: କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଧ ଦଶମ ଘରେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ଏହି କାରଣରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଚାକିରି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ତୁମେ ତୁମର କ୍ୟାରିଅରରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚାକିରି ବଦଳାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ।

କନ୍ୟା ରାଶି: ଅଷ୍ଟମ ଭାବନରେ ବୁଧ ମାର୍ଗି ଗୋଚର ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଭାଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କ୍ୟାରିୟର ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ଛୁଇଁବ। ଚାକିରିରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅଟକି ଥିବା ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରିମିଳିବ।

ଧନୁ ରାଶି: ବୁଧର ଉପସ୍ଥିତି ଧନୁ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଏହି ଅବଧିରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇବେ, ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯେହେତୁ ବୁଧବାର ଆପଣଙ୍କ ଗମନାଗମନ ରାଶିରେ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଗମନାଗମନ କରୁଛି, ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ପ୍ରତିଛବି ଖରାପ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ।

ସେପଟେ ଆଜି ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚଳନ କାରଣରୁ ଏହି ୫ଟି ରାଶି ଉପରେ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନ ବର୍ଷା କରିବେ। ଏହି ସବୁ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାରୁ ଧନ ବର୍ଷା କରିବେ।

ବୃଷ: ବୃଷ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ (Surya Gochar 2023) ମେ'୧୫ରେ ଚଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଏହି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଚମକିବ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବା ସହ ହଠାତ କେଉଁ ଆଡୁ ଅର୍ଥଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି । ନୂଆ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ଏହି ମାସରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ବ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ । ଏହା ସହ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀମାଆଙ୍କ କୃପା ରହିବ । ଏହାସହ ଦିର୍ଘ ଦିନଧରି ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବା ସହ ବିବାହର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଫିଟିଛି ।

କର୍କଟ: ବୃଷ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ମେ'୧୫ରେ (Surya Gochar 2023) ଚଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରଭାବ କର୍କଟ ରାଶି ଉପରେ ପଡିବାକୁ ଯାଉଛି । ଫଳରେ ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲଟେରୀ ଲାଗିବ । ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ଦିର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାର ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିବ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଆଶାନୁରୂପକ ଲାଭ ପାଇବେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ ହେବା ସହ ପଦୋନ୍ନତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

ସିଂହ : ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । କ୍ୟାରିୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ । ଅର୍ଥାତ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପ୍ରେମ ଜନିତ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ପୁରା ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଏବଂ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖାଯାଇପାରେ।

କନ୍ୟା: ବୃଷ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚଳନ ହେତୁ ଏହି ରାଶିର ଲୋକେ ବେଶ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହି ସମୟରେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ନୂଆ ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଇଦା ଦେବ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବା ସହ କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏବଂ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ତିର୍ଥସ୍ଥାନର ଭ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ।

ଧନୁ: ବୃଷ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ମେ'୧୫ରେ ଚଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଧନୁ ରାଶିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି ସମୟରେ ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ । ଦିର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଆପଣ ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନେଇଥିବା ଋଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ। କମ୍ପିଟେଟିଭ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ।

Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ସାଧାରଣ ଅନୁମାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। କେବଳ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ZEE ODISHA NEWS ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଉପାୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ।