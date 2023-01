Amul: ଘିଅ ନୁହେଁ, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଉଛି କମ୍ପାନୀ !

Social Media News: ଅମୁଲ କମ୍ପାନୀର ଘିଅ ଉପର ଟ୍ବିଟ୍ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ୍ୟ ଆରଏସ ସୋଡି (Former MD of Amul RS Sodhi) । ନିକଟରେ ସେ କମ୍ପାନୀର ଘିଅ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଏକ ଟ୍ବିଟ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋର ଧରିଛି । ନିକଟରେ ଅମୁଲର ପୂର୍ବତନ ଏମଡି ଟ୍ୱିଟରରେ ଶାକାହାରୀ ଘି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସୋଡି ଏକ ଟୁଇଟ୍ ରେ ଏଫଏସଏସଏଆଇ (FSSAI)କୁ କହିଥିଲେ ଯେ,ମଞ୍ଚି ଓ ଅଖରୋଟ ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଘିଅକୁ କିପରି ଶାକାହାରୀ ଘିଅ ବୋଲି କହିପାରିବା । ତେବେ, ଏହି ଘିଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏଫଏସଏସଏଆଇ କେମିତି ଅନୁମତି ଦେଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ସୋଡି।

ସୋଡି ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ବାସଘାତକତା କରୁଛି । ଦୁଇରୁ ତିନୋଟି ଡ୍ରାଏଫ୍ଲଟସରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ମିଶ୍ରିତ ଘିଅକୁ କିପରି ଶାକାହାରୀ ବୋଲି କହୁଛି । ଏହା ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଘିଅ, ୨୫୦ ଗ୍ରାମ ଘିଅକୁ କମ୍ପାନୀ ୮୦୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଏପରି ନକଲି ଖାଦ୍ୟ ଲୋକେ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଛନ୍ତି । ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ । ଏହିପରି ସମସ୍ତ ନକଲି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବିରୋଧରେ ଏଫଏସଏସଏଆଇ(Food Safety and Standards Authority of India ) କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍। ସୋଡି ଜାନୁଆରୀ ୨୦ ରେ ଏହି ଟୁଇଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଟ୍ବିଟକୁ ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ୟୁଜର୍ସମାନେ କଡା କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

This is cheating of consumer of highest order . A blend of 2-3 vegitable oils ,of not costing more than Rs 250 per kg ,being sold at Rs 800.@fssaiindia must take action against all such fake food products.@suraiya95 @NDDB_Coop @shilpaanand https://t.co/7QwLTy7UId

— R S Sodhi (@Rssamul) January 20, 2023