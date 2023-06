Qamar Javed Bajwa Humiliation: ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ପ୍ୟାରିସ ଗସ୍ତ, ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆଗରେ ଅପମାନିତ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ

Qamar Javed Bajwa Paris Visit: କ୍ଷମତାରୁ ହଟିବା ପରେ ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ କମର ଜାଭେଦ ବାଜୱାଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଶେଷ ହେବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ବିଦେଶରେ ଛୁଟି କାଟିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଜେନାରାଲ ବାଜୱା ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଜଧାନୀ ପ୍ୟାରିସ ସହରରରେ ଅପମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବ୍ୟକ୍ତି କମର ଜାଭେଦ ବାଜୱାଙ୍କଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସେହି ଆଫଗାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବର୍ଷି ଥିଲେ।

ଏହି ସମୟରେ କମର ଜାଭେଦ ବାଜୱା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲଜ୍ଜାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ହୋଇଥିବା ୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆଫଗାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମାଟିରେ ଜିହାଦ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ।

An Afghan national confronts Qamar Javed Bajwa, Pakistan’s former army chief who is currently vacationing in France with his family.

The heckler could be heard abusing Pakistan army for waging jihad in Afghanistan, endorsing treatment of Afghan women under Taliban rule while… pic.twitter.com/5hb6gZqXNQ

