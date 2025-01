Jammu kashmir: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସେନା ଗାଡି ଦୁର୍ଘଟଣା, ୨ ଯବାନ ସହିଦ, ୩ ଆହାତ

Jammu kashmir: ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ସେନା ଟ୍ରକ୍ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବାନ୍ଦିପୋରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଟ୍ରକଟି ଏକ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡରୁ ଏକ ଗଭୀର ଘାଇରେ ଖସିପଡିଥିଲା, ଏହା ପରେ ଦୁଇ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ତିନିଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାନ୍ଦିପୋରା ଜିଲ୍ଲାର ୱୁଲାର ଭ୍ୟୁପଏଣ୍ଟ ନିକଟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବାନ୍ଦିପୋରା ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଡାକ୍ତର ମସ୍ରାତ୍ ଇକବାଲ୍ ୱାନି କହିଛନ୍ତି, "ଏଠାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆହତଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ତିନିଜଣ ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଶ୍ରୀନଗରକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।"

ଟ୍ରକଟି ଡ୍ରାଇଭର ଏକ ମୋଡରେ ବୁଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଟ୍ରକ୍ ସିଧା ପାହାଡରୁ ଖାଲ ଭିତରକୁ ଖସିଗଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏଥିସହ ତିନିଜଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସୈନିକମାନେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

#UPDATE | J&K | "Today while performing duty in Bandipora District, a vehicle of the Indian Army skidded and fell into the gorge due to inclement weather and poor visibility conditions. Tragically three Bravehearts lost their lives in the unfortunate accident...," tweets Chinar… https://t.co/8RBwynIEvt pic.twitter.com/OitXWBKVEw

— ANI (@ANI) January 4, 2025