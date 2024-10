Railway Employees Bonus 2024: ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ବୋନସ ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର

Railway Employees Bonus 2024: ନବରାତ୍ରୀର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକରେ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ୭୮ ଦିନିଆ ବୋନସ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୨୦୨୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଡକ୍ଟିବିଟି ବୋନସ୍ ସ୍କିମ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। କହିରଖୁଛୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ପ୍ରାୟ ୧୨ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ।

କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, "ଗୁରୁବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ୭୮ ଦିନିଆ ପ୍ରଡକ୍ଟିବିଟି ବୋନସ୍ ୨୦୨୮.୫୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ୧୧.୭୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ପରେ ଏକ ସରକାରୀ ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ରାଶି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଯେପରିକି ଟ୍ରାକ୍ କିପର୍, ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍, ଟ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାନେଜର (ଆରାକ୍ଷୀ), ଷ୍ଟେସନ୍ ମାଷ୍ଟର, ସୁପରଭାଇଜର, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ପଏଣ୍ଟମ୍ୟାନ୍, ମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ ଏକ୍ସସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

