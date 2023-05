Road Accident: ଓଲଟିଲା ବରଯାତ୍ରୀ ବସ୍, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୫ ମୃତ ଏକାଧିକ ଆହତ

Road Accident News In Odia: ଓଲଟିଲା ବରଯାତ୍ରୀ ବସ୍ । ଏଥିରେ ୫ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ (five killed) ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏ-ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ତେବେ, ବସରେ ୬୦ ବରଯାତ୍ରୀ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ତେବେ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ଜିଲ୍ଲା ଏସପି ଡକ୍ଟର ଇରାଜ ରାଜ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ପଢନ୍ତୁ ପୁରା ରିପୋର୍ଟ...