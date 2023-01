Iraqi Girl Swarmed: ଇରାକରେ ନାରୀଙ୍କୁ ଏ କି ସମ୍ମାନ! ଡ୍ରେସ ଛୋଟ ପିନ୍ଧିଥିବାରୁ ଠିଆ ଗୋଇଠା ମାରୁଛନ୍ତି ଲୋକ

Iraqi Girl Swarmed: ଇରାକରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସମ୍ମାନ । ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣବି କହିବେ । ସତରେ ଏଭଳି ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଉଛି । ତାହା ଫୁଣି ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ, ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ଜଣେ ୧୭ ବର୍ଷିୟ ଇରାକ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ ଏଭଳି କିଛି ଘଟିଛି । ଇରାକର ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ରେସ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେହି ରେସ ଦେଖିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜଣେ ୧୭ ବର୍ଷିୟ ଯୁବତୀ । ଯୁବତୀ ଜଣକ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖିବାରୁ ପୁରୁଷମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଗୋଡାଉ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ, ପାଖାପାଖି ୨୦ ଜଣ ଯୁବକ ମିଶି ମହିଳାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ତଡିବା ସହ ଗୋଡେଇଥିଲେ । ଯାହା ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାଟି ୨୦୨୨ ମସିହା ୩୦ ଡିସେମ୍ବରର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଡେଲି ମେଲ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛି ଯେ ଜଣେ ଏହି ଘଟଣାଟି (Kurdistan region) ଇରାକର କୁର୍ଦ୍ଦିସ୍ତାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ରେସିଂ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଘଟିଛି ।

ନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁଜ୍, ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛି ଯେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ସହ ତାଙ୍କର ଏକ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ଯିଏ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ସେଠାକାର ଲୋକେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ସହ ଗୋଇଠା ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ । ଏବଂ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଯୁବତୀଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ମଟୋର ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ ନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ଦୁବୃର୍ତ୍ତମାନେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛୁରାମାଡ଼ କରିଥିଲେ।

This is ILLEGAL , INJUSTICE and a clear VIOLATION OF HUMAN RIGHTS by those SO CALLED MEN.

GOD has NOT given any Rights to MEN so as to DOMINATE Women. https://t.co/caiJiFQGPi

— Law Awareness Child's True Friend (@lawawareness1) January 5, 2023