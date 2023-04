Jagatsinghpur News: ଦିନେ ଖାକି ବର୍ଦ୍ଦିରେ ଦେଉଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା, ଆଜି ପୁଅ ବୋହୂ ଦେଉଛନ୍ତି ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା

Jagatsinghpur News In Odia: ଦିନେ ଖାକି ବର୍ଦ୍ଦିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା । ହେଲେ ଆଜି ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଥାନାର ଦ୍ବାରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ହୋମଗାର୍ଡ ସଞ୍ଜୁ ମଲ୍ଲିକ୍ (Ex Home Guard sanju mallick) । ନ୍ୟାୟ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ଥାନା ଦୁଆରେ ବୃଦ୍ଧା ସଞ୍ଜୁ ମଲ୍ଲିକ୍ । ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର (Jagatsinghpur) ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦୀପ ଆଦର୍ଶ ଥାନାର(Paradip Model Police Station) ପୂର୍ବତନ ହୋମଗାର୍ଡ ସଞ୍ଜୁ ମଲ୍ଲିକ୍ (Ex Home Guard sanju mallick)।