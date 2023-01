Jio True 5G: ଆହୁରି ୨ଟି ସହରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜିଓର 5G ସେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହର ନାହିଁ ତ ଏହି ତାଲିକାରେ...

Jio 5G Service: ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ସିମ୍ (Reliance Jio SIM) ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଓ ଆହୁରି ୨ଟି ସହରରେ ନିଜର 5G ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ସହରର ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ Jio 5G ର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ । ଏୟାରଟେଲ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ମଧ୍ୟ ଏହାର 5G ସେବା ଏହି ୨ଟି ସହରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ବିହାର (Bihar) ର ପାଟନା (Jio 5G in Patna) ଓ ମୁଜାଫରପୁର (Jio 5G in Muzaffarpur) ରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଟ୍ରୁ 5G ସେବା (Jio True 5G Service) ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟର ଭାଗଲପୁର ଓ ଗୟା ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସେବାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ।

ଯଦି ମିଡିଆ ଓ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ସୂତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଠାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ମେସେଜ୍ ପଠାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟନା ସିଟିରୁ ଦାନପୁର ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସହରରେ ଏହି ସେବାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଜିଓ ଏହାର ୱେଲକମ୍ ଅଫର (Jio Welcome Offer) ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସେବା ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ।

ବିହାରକୁ 5G ମୋବାଇଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଟେଲିକମ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉନ୍ମୋଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜିଓ ୟୁଜର୍ସମାନେ 100 Mbps ରୁ ୧ GPS ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଗ ସହିତ ଅସୀମିତ ଡାଟା ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ । 5G ସେବାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ହେବ ଯେ ଟିଭି ଓ ମୋବାଇଲରେ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରସାରଣରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ । ସବୁକିଛି ରିୟଲ୍ ଟାଇମରେ ହେବ ।

କାହାକୁ ମିଳିବ ସେବା

Jio 5G ସେବା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ Jio Welcome Offer ଦିଆଯାଉଛି । Jio Welcome Offer ହେଉଛି ଏକ ଇନଭାଇଟ୍-ଆଧାରିତ ଅଫର, ଯାହା କେବଳ କିଛି ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳୁଛି । କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ୟୁଜର୍ସମାନେ 1Gbps ଜିବିପିଏସ ସ୍ପିଡରେ ଅସୀମିତ ଡାଟା ପାଇପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ ଯଦି ଆପଣ Jio Welcome ପାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଆପଣ ମାଗଣାରେ 5G ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ । କମ୍ପାନୀ ନିଜର 5G ସେବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିସ୍ତାର କରୁଛି ।

କିପରି ପାଇବେ Jio Welcome Offer?

Jio Welcome Offer ପାଇଁ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ ପଠାଇବାର ଅଛି । କିଛି ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନର ବିକଳ୍ପ ଦେଖାଯାଉଥିବ । ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ My Jio ଆପକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏଠାରେ ଆପଣ ନିଜେ ହୋମ ସ୍କ୍ରିନରେ Jio Welcome Offer ର ବିକଳ୍ପ ପାଇବେ । ଯଦି ଆପଣ Jio Welcome Offerର ବ୍ୟାନର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ । ଅନ୍ୟ ପଟେ, ଯଦି ବିକଳ୍ପ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ତେବେ ପେଜକୁ ରିଫ୍ରେଶ କରନ୍ତୁ । Jio Welcome Offerର ପେଜରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଏକ ପେଜରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯେଉଁଥିରେ Jio True 5G ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ରହିବ ।

ଏହି ଉପାୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହକୁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ । ଏହା ପରେ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ Jio ରୁ କନ୍ଫର୍ମେଶନ ଆସିବାର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ଉପାୟରେ ଆପଣ Jio Welcome Offer ପାଇଁ ନିଜ ନମ୍ୱରକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ । ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ Jio 5G ସେବା ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସହରରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଏହା ସାରା ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ । Jio 5G ସେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନୂତନ ସିମ୍ କାର୍ଡ ନେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନର ସିମ୍ କାର୍ଡରେ Jio 5G ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ୍ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ ।