Joshimath Sinking: ଦେବଭୂମିକୁ ମାଡି ଆସୁଛି ବିପଦ! ଦବୁଛି ଜେପି କଲୋନୀ, ଘର ଫାଟି ବାହାରୁଛି ପାଣି

JP Colony Joshimath To Come Down: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ତ ଯୋଶୀମଠକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଙ୍କଟ ମାଡି ଆସୁଛି । ଘର, ଦୁଇଟି ହୋଟେଲ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ କଲୋନୀ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯୋଗୀମଠ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜେପି କଲୋନୀ ମଧ୍ୟ ଧିରେ ଧିରେ ଦବିବାରେ ଲାଗିଛି । କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା କୌଣସି ମୂହୁର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗୀ ମଠ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇପାରେ। କଲୋନୀରେ ୩୦ ରୁ ଅଧିକ ଘର ଅଛି ।