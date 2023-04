IPL 2023: କୋଲକାତାର ପରାଜୟର ବଡ଼ ଭିଲେନ୍ ହେଲେ ଏହି ଖେଳାଳି! ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲେ ଅଧିନାୟକ ନୀତିଶ ରାଣା

Nitish Rana On KKR vs GT Match: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ବା ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୩ (IPL 2023) ରେ ଶନିବାର ଅର୍ଥାତ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୯ରେ କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ମ୍ୟାଚରେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ୭ ୱିକେଟରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ ରାଇଡର୍ସ (Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders) କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ (Gujarat Titans) ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସିଜିନର ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ କୋଲକାତା ଗୁଜୁରାଟକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବାବେଳେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଗୁଜୁରାଟ ବିଜୟ ସହ ହିସାବକୁ ବରାବର କରିନେଇଛି । ପରାଜୟ ପରେ ଅଧିନାୟକ ନୀତିଶ ରାଣା (Nitish Rana) ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ ।

ଫଳରେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ (Gujarat Titans) ବିପକ୍ଷରେ ଅପମାନଜନକ ପରାଜୟ ପରେ କ୍ୟାପଟେନ ନୀତିଶ ରାଣା (Nitish Rana) ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ । ନୀତିଶ ରାଣା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ୨୦-୨୫ ରନ୍ କମ୍ ଥିବାରୁ ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛୁ । ଆମେ ବହୁତ ଧୀରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲୁ । ରସେଲ ଓ ଗୁରୁବାଜଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଟନରଶିପ୍ ହୋଇ ନଥିଲା । ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରନ୍ ସ୍କୋର କରି ନାହିଁ । ଯଦି ଆମେ ମଧ୍ୟମ ଓଭରରେ ପାର୍ଟନରଶିପ୍ କରିପାରିଥା’ନ୍ତେ, ଆମେ ଭଲ କରିପାରିଥାନ୍ତେ । ଏହିପରି ଶୀର୍ଷ ଦଳଗୁଡିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଳର ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆମର ବ୍ୟାଟିଂ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୋଲିଂରେ ବିଶେଷ କିଛି କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ ।

ସେପଟେ ଇନିଂସର ୧୬ ତମ ଓଭରରେ ଡେଭିଡ ମିଲରଙ୍କୁ ଆଉଟ କରିବାକୁ କୋଲକାତା ପାଖରେ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ଆନ୍ଦ୍ରେ ରସେଲଙ୍କ ଏହି ଓଭରରେ ଡେଭିଡ ମିଲର ପ୍ରଥମ ବଲକୁ ହାୱାରେ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଯଦିଓ ବଲ୍ ବ୍ୟାଟର ଟପ-ଏଜରେ ଲାଗି ବାଉନ୍ସ ହୋଇଥିଲା । ଥର୍ଡ ମ୍ୟାନରେ ଦୈଡ଼ି ସୁଆଶ ଶର୍ମା ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଚ୍ ଧରି ପାରିନଥିଲେ । ଏହା ଦେଖି ରସେଲ ବହୁତ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ । କେକେଆରର ଅଧିନାୟକ ନୀତିଶ ରାଣା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ପଡ଼ିଆରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ଥିଲେ । ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଥିଲା । ଆନ୍ଦ୍ରେ ରସେଲଙ୍କ ଏହି ଓଭରର ଚତୁର୍ଥ ବଲରେ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଛକା ମାରିଥିଲେ । ଯଦି ସୁୟଶ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଥାନ୍ତେ, ଫଳାଫଳ ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତା ।

ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଏକ ଚମତ୍କାର ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନିଂ ଇନିଂସ ଖେଳି ଦଳକୁ ଜିତାଇ ଥିଲେ । ସେ ୨୪ ବଲରେ ୫୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ଏହି ଇନିଂସରେ ସେ ୨ଟି ଚୌକା ଓ ୫ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଡେଭିଡ ମିଲର ମଧ୍ୟ ୧୮ ବଲରେ ୩୨ ରନ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ଅପରାଜିତ ଫେରିଥିଲେ । କ୍ୟାପଟେନ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୨୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବାବେଳେ ଓପନ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଶୁବମାନ ଗିଲ ମାତ୍ର ୧ ରନରୁ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକକୁ ମିସ୍ କରିଥିଲେ । ସେ ୪୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ରିଦ୍ଧିମାନ ସାହା ୧୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ।