Heart Attack: ଚଳନ୍ତା ବସରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ହୃଦଘାତ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ!

Bus Driver Heart Attack, ଭୋପାଲ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗୋହାଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଚଳାନ୍ତା ବସରେ ହୃଦଘାତ ହେବାରୁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବସ ଅନିୟନ୍ତ୍ରୀତ ହୋଇ ଏକାଧିକ ଗାଡି ଉପରେ ଚଢି ଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୧୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସିସିଟିଭି ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ଗୁରୁବାର ଗୋହଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମେଟ୍ରୋ ବସ୍ ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ସୂଚନାନୁସାରେ, ଗୋହଲପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ମେଟ୍ରୋ ବସ ଅନିୟନ୍ତ୍ରୀତ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲୁଥିବା ବସ ଆଗରେ ଯାହା ଆସିଲା ତାହା ଉପରେ ଚାଢି ଗଲା। ଏପରି କି ଟ୍ରାଫିକ ସିଗନାଲ ପାର କରି ଅନେକ ଦୁଇ ଚକିଆ ଓ ତିନି ଚକିଆ ବାହନରୁ ବସ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୧୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବସଟି ରାଣିତାଲ ଯାଉଥିଲା।

ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବସି କିଛି ବାଟ ଯାଇ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଆହତ ଲୋକ ଓ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ସିଟରେ ପଡିଥିବା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ହୃଦଘାତରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଗତ ୨୫ ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ଠିକ ଏହି ଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବସ ଚଳାଉିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରି ଗାଡିର ବ୍ରେକ ମାରିଥିଲେ। ଫଳରେ ବସରେ ଥିବା ୪୫ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛିଲା।

A major road accident took place in Jabalpur, the driver suffered a heart attack in a moving bus, 2 people including the bus driver died on the spot #jabalpur #Accident@NavPMishra pic.twitter.com/gi2uJQjLT0

— Harshit Mishra (@00HarshitMishra) December 3, 2022