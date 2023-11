Uttarkashi Tunnel Collapse: ଦୀପାବଳିରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଟନେଲ ଭୁଶୁଡ଼ିବା କାରଣରୁ ଫସିଲେ ୩୬ ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ

Uttarkashi Tunnel Collapse: ଦୀପାବଳି ଦିନ ସକାଳେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏଠାରେ ସିଲ୍କିରା ଠାରୁ ଡାଣ୍ଡାଲଗାଓଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟନେଲର ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି । ୩୬ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଅବଶେଷ ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସିଫ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏଥି ସହ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମି ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଦୁଃଖଦ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମି ଟୁଇଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସିଲ୍କିରା-ଦାଣ୍ଡାଲଗାଓଁ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଟନେଲର ଏକ ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଖବର ଆସିଛି । ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ SDRF, NDRF ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ମୁଁ ନିଜେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି । ଟନେଲରେ ଫସି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ।

#WATCH | Uttarakhand: Latest visuals of rescue operations that are underway after part of the tunnel under construction from Silkyara to Dandalgaon in Uttarkashi, collapsed.

Uttarkashi SP Arpan Yaduvanshi says, "In Silkyara Tunnel, a part of the tunnel has broken about 200… pic.twitter.com/9oURMxk0Dq

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 12, 2023