Viral News: ଘରେ ପଶି ଚୋର ରୋଷେଇ କଲା ଓ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଧୋଇଲା, ମାଲିକାଣୀ ପାଇଁ ଛାଡିଗଲା ଏକ ଚିଠି

Viral News: ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଚୋର କାହା ଘରେ ପଶେ, ସେଠାରୁ ସେ ସବୁ ଲୁଟ୍ କରି ନେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏପରି ଏକ ଚୋର ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଯିଏ ଘରେ ଚୋରି କରିବାକୁ ପସନ୍ତି ଓ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି? କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ସେ ଘରର ସାଜସଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବ୍ରିଟେନରେ ଏହି ଅଜବ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଠାରେ ଜଣେ ଚୋର କେହି ନଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଘରେ ପଶିଥିଲେ। ସେ ଏହି ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିଥିଲେ, ଘରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପୋଷାକ ଧୋଇଥିଲେ। ବାହାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଘରର ମାଲିକାଣୀ ପାଇଁ ଏକ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଛାଡି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଚିଠିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, 'ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ।' ସେ ୧୬ ଜୁଲାଇରେ ମୋନମାଉଥଶାୟର ଘରେ ଚୋରି କରିଥିଲେ। କାର୍ଡିଫ୍ କ୍ରାଉନ୍ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଚୋରି ପାଇଁ ୨୨ ମାସ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ଘଟଣା ଘରର ମାଲିକାଣୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୟଭୀତ କରିଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ସେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଚୋର ଧରାପଡିଲା, ମହିଳା ଜଣକ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏପରି ଟେନସନରେ ନଥିଲି। ଚୋର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହେ ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ? ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲି।

MAN JAILED FOR BREAKING INTO HOMES, DOING CHORES, AND LEAVING WINE AND SWEETS

Damian Wojnilowicz, 36, was jailed for 22 months after bizarrely breaking into a home in Wales, hanging out laundry, cooking, mopping floors, and leaving wine and sweets.

The victim returned to… pic.twitter.com/WCzpKYyOtH

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 5, 2024