Meta Layoffs: ୧୧୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାକରିରୁ ଛଟେଇ କରିବେ Zuckerberg

Meta Sacks Employees: ଫେସବୁକର (Facebook) ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ୍ କମ୍ପାନୀ ମେଟା (Meta) ନିଜର ୧୧ ହଜାରରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଛଟେଇ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ବୁଧବାର ଦିନ ମେଟା କହିଛି ଯେ ଏହାର ୧୩% କର୍ମଚାରୀ ଅର୍ଥାତ ୧୧,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଛଟେଇ କରିବ, କାରଣ କମ୍ପାନୀ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଦୁର୍ବଳ ବିଜ୍ଞାପନ ବଜାରରେ ମୁକାବିଲା କରୁଛି । କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଏହାର ୧୮ ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏତେ ବଡ଼ ଧରଣର ଛଟେଇ କରୁଛି । ନିକଟରେ ଏଲୋନ୍ ମସ୍କର ମାଲିକାନା ଟ୍ୱିଟର ଓ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ସମେତ ଅନେକ ବୃହତ୍ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଛନ୍ତି ।

META ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ (Mark Zuckerberg) କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ମେସେଜରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ପୂର୍ବ ଧାରାକୁ ଫେରିନାହିଁ, ବରଂ ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ ମନ୍ଦି, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିଜ୍ଞାପନ ସଙ୍କେତ କ୍ଷତି ଆମ ଆୟକୁ ଆଶା ଠାରୁ କମ୍ କରିଦେଇଛି ।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ମୁଁ ଏହାକୁ ଭୁଲ୍ କରିଥିଲି ଓ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରୁଛି । ମୁଁ ଜାଣେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର, ଓ ମୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଦୁଃଖିତ ।"

Facebook owner Meta will lay off more than 11,000 of its staff in "the most difficult changes we've made in Meta's history" said Mark Zuckerberg: AFP

(File Pic) pic.twitter.com/BcWzx43fD8

— ANI (@ANI) November 9, 2022