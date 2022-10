NOIDA: ରାତି ଅଧରେ ହଙ୍ଗାମା କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯୁବତୀ, କାରଣ ଜାଣିଲେ ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

Ruckus in NOIDA Society: ସଦ୍ୟ ନୋଏଡା ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସୋସାଇଟି ର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାହାର କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନୋଏଡା ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ସୋସାଇଟି ରେ ୨ ଜଣ ଯୁବତୀ ମଦ୍ୟ ପାନ କରି ହଙ୍ଗମା କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ସୋସାଇଟି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଅସଦାଚରଣ କରିଛନ୍ତି। ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ହଙ୍ଗମା ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଏହି ୨ ଯୁବତୀ।

ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଏନେଇ କୁହାଯାଇଛି ନୋଏଡା ଥାନା ଅଧିନରେ ୧୨୧ ନମ୍ବର ଘର ଠାରେ ବିନା ସୋସାଇଟି ଷ୍ଟିକର ଲଗା ଯାଇଥିବା ଏକ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଥିଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଗାଡିକୁ ଅଟକା ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ ମଦ୍ୟ ପାନ କରିଥିବା ୨ ଜଣ ଯୁବତୀ। ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ସହ ମାରପିଟ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଛେଇ ନଥିଲେ ଏହି ଦୁଇ ଯୁବତୀ।

Also Read: Mumbai: ସିଟ ପାଇଁ ଏପରି କାଣ୍ଡ କରି ବସିଲେ ମହିଳା

ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି କଥାକୁ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେବା ପରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଯୁବତୀ। ପୋଲିସ ପୀଡିତା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରି ଏହି ଘଟଣାରେ ସେହି ୨ ଯୁବତୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ମାମଲା ଦାଏର କରିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲାଣ କାଟିଛି।

Suniye zara...Men need protection in Noida.. kuch ladkiyan nashe ki haalat mein darindgi kar rahi hain...

.

.

(More details about the incident to be updated soon)

.

.#noida #drunkgirl #peepoye #abkuchnahichupega #securityguard pic.twitter.com/RwqNiGUprx

— Akassh Ashok Gupta (@peepoye_) October 8, 2022