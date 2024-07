Coal Royalty: ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିଛି କୋଇଲା ରୟାଲଟି ବାବଦରେ ୧୪ ହଜାର କୋଟି

Coal Royalty: ଭୁବନେଶ୍ୱର: କୋଇଲା ରୟାଲଟି ବାବଦରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଗତ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୪୩୦୨ କୋଟି ୨୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ସଂସଦରେ କୋଇଲା ଏବଂ ଖଣିଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜି କ୍ରିଷନ ରେଡ୍ଡୀ ସୂଚନା ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ୩୮୮୧ କୋଟି ୭୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୋଇଲା ରୟାଲଟି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୨୦୨୨-୨୩ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୪୧୩୭ କୋଟି ୮୭ ଲକ୍ଷ, ୨୦୨୧-୨୨ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୨୭୦୪ କୋଟି ୩୦ ଲକ୍ଷ ଓ ୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧୫୧୯ କୋଟି ୩୧ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ୨୧୩୯ କୋଟି ୪୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୟାଲଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।

ଲୋକସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ରେଡ୍ଡୀ କହିଛନ୍ତି କୋଇଲା ଖଣି ଆବଣ୍ଟନ ବାବଦରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ୨୦୧୫ ମସିହାରୁ ଅକସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମୁଦାୟ ବିକ୍ରୀର ୧୪ ପ୍ରତିଶତ ରୟାଲଟି ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖଣି ରହିଛି ସେହି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି (ଡିଏମଏଫ)କୁ ୪.୨ ପ୍ରତିଶତ ରୟାଲ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳୁଥିବା ୨.୫ ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସଟି ମିଶାଇଲେ ରାଜ୍ୟରୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସମୁଦାୟ କୋଇଲା ପରିମାଣର ୨୧ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ସରକାରଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ।

Kendujhar district of Odisha has received a comprehensive medical facility, Dharni Dhar Hospital & College, under PMKKKY of District Mineral Foundation(DMF)

So far, Rs 476 crore has been spent on this fully funded state-of-the-art facility, which will provide medical services in… pic.twitter.com/50r4VkOXwf

— G Kishan Reddy (@kishanreddybjp) July 24, 2024