Viral Old Bill: ୧୯୭୧ ମସିହାରେ ୫୦ ପଇସାରେ ମିଳୁଥିଲା ମସାଲା ଡୋସା ଓ କଫି, ତାହା ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀରେ! ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଉଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲ୍

Viral Old Restaurant Bill: ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆଗକୁ ବଢିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଲୋକ ମାନଙ୍କ ନିଜ ଅତୀତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବଢିଚାଲେ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ସ୍ଲିପ୍ସର ଫଟୋ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ୫୦-୬୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବିବାହ କାର୍ଡ ହେଉ କିମ୍ବା ଯାନବାହାନର ବିଲ୍, ସେମାନେ ଏହା ସେୟାର କରି ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ।

ଆଜିର ମହାଙ୍ଗା ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ୩୦-୪୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସ୍ଲିପ୍ସର ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ।ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଟା କିଣିବାର ଏକ ସ୍ଲିପ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ସେହିପରି ରୟାଲ୍ ଏନ୍ଫିଲ୍ଡର ପୁରୁଣା ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ଆଜି ୫୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ରେସ୍ତୋରାଁ ବିଲ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଏହି ବିଲ୍ ହେଉଛି ୨୮ ଜୁନ୍ ୧୯୭୧ ମସିହାର । ଦିଲ୍ଲୀର ମୋତି ମହଲ ରେସ୍ତୋରାଁରେ ଏହି ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦୋକାନୀଙ୍କ ହାତରେ ଲେଖାଯାଇଛି । ମସାଲା ଡୋସା ଓ କଫିର ମୂଲ୍ୟ ଫୁଡ ବିଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବେ ଯେ ଦୋକାନୀ ଏଥିରେ ଶୂନ ଲେଖିବାକୁ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି? ୨ଟି ମସାଲା ଡୋସର ମୂଲ୍ୟ ୧ ଟଙ୍କା ଓ ୨ ଟି କଫିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଲିପରେ ୧ ଟଙ୍କା ଲେଖାଯାଇଛି । ଅର୍ଥାତ ଗୋଟିଏ ମସାଲା ଡୋସା ୫୦ ପଇସା ଓ ଗୋଟିଏ କଫି ପାଇଁ ୫୦ ପଇସା ନିଆଯାଇଛି । ମୋଟ ବିଲ୍ ୨ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୬ ପଇସା ସର୍ଭିସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଓ ୧୦ ପଇସା ସର୍ଭିସ୍ ଚାର୍ଜ ଯୋଡା ଯାଇଥିଲା ଓ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟ ବିଲ୍ ୨ ଟଙ୍କା ୧୬ ପଇସା ଥିଲା । ଆମେ ଜାଣୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି ।

Moti Mahal restaurant, Delhi's bill receipt of 28.06.1971. 2 Masala Dosa & 2 Coffey, 16 paise tax and Bill is Rs 2.16 only.....! pic.twitter.com/YllnMWQmTD

