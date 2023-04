Golden Temple: ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯୁବତୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ

Amritsar Golden Temple: ପଞ୍ଜାବ ଅମୃତସରସ୍ଥିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଅଜବ ଧରଣର ଘଟଣା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଜାରି ରହିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସେହି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା। କାରଣ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଟାଟୁ ଛପା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦୁନିଆରେ ଜାରି ରହିଛି ବିତର୍କ। କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ କହୁଥିବାବେଳେ କେହି କେହି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ୍ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି।

ଏହି ସମଗ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେହି ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଶିରୋମଣି ଗୁରୁଦ୍ୱାରା ପ୍ରବନ୍ଧକ କମିଟି ମହାସଚିବ ଗୁରୁଚରଣ ସିଂହ ଗ୍ରେବାଲ। ଏହା ସହିତ ମହାସଚିବ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚିତ୍ରିତ ପତାକା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ନଥିଲା।

ଗୁରୁଚରଣ ସିଂହ ଗ୍ରେବାଲ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଏକ ଶିଖ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନର ନିଜସ୍ୱ ସୀମା ରହିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଯଦି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଅସଦାଚରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସେହି ଯୁବତୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିବା ପତାକା ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ନଥିଲା। କାରଣ ଏଥିରେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ନଥିଲା। ଶିରୋମଣି ଗୁରୁଦ୍ୱାରା ପ୍ରବନ୍ଧକ କମିଟି ମହାସଚିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଦଳର ରାଜନୈତିକ ପତାକା ହୋଇଥାଇପାରେ।

1) A girl was stopped from entering Golden Temple because she had an Indian flag painted on her face.

The man who denied her entry into Golden Temple said, this is Punjab not India. pic.twitter.com/IfUi74poIk

