VIDEO: ମ୍ୟୁଜିକ ବିଟରେ ମୂଷାମାନେ ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତି ଠୁମକା, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉ ନାହିଁ ତେବେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ

Rats Dance On The Beat Of Music: ଟୋକିଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷଣାକାରୀମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ପରି ମୂଷାମାନେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ପରେ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଲେଡି ଗାଗା, ମୋଜାର୍ଟ ଭଳି ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଗୀତଗୁଡିକ ମୂଷାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବଜାଯାଉଥିଲା, ମୂଷାମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ ବିଟରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ।