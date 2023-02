Viral Video: 'ତେରେ ନାମ' ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଗାଇ ଭାଇରାଲ ହେଲେ ଏହି କବାଡ଼ି ବାଲା, ଦେଖନ୍ତୁ Video

Viral Video: ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ପରେ କମିନି ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ସଲମାନ୍ ଖାନଙ୍କ 'ତେରେ ନାମ୍' ଗୀତର କ୍ରେଜ୍ । ଏବେ ବି ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ତାଜା ରହିଛି ଏହି ସୁପରହିଟ୍ ଟ୍ରାକ୍ । ସତୀଶ କୌଶିକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଭାଇଜାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସବୁଠୁ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ଗଣାଯାଏ । ଲଗାତାର ଫ୍ଲପ୍ ଫିଲ୍ମ ଓ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଫସିରହିଥିବା ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଅସ୍ତିମତ କ୍ୟାରିୟରର ସୂର୍ଯ୍ୟାଦୋୟ କରିଥିଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ତେରେ ନାମ୍' । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସଲମାନଙ୍କ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଲୋକେ । ସେ ସମୟରେ ସଲୁ ଭାଇଙ୍କ ଏହି ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ଏକ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବାପରେ ବଦଳଯାଇଥିଲା ସଲମାନ୍ କ୍ୟାରିୟର ଗତିପଥ । ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଫିଲ୍ମ । ତେବେ ଏତେବର୍ଷ ପରେ ବି ସଲମାନ୍ ଖାନଙ୍କ ଏହି ଗୀତର କ୍ରେଜ କମିନାହିଁ । ଏବେ ବି ଲୋକେ ଏହି ଗୀତରେ ରିଲସ୍ ବନାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସତୀଶ କୌଶିକ ନିଜ ଟ୍ବିଟର୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଫିଲ୍ମ ସହ ଜଡି଼ତ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ସେୟାର କରିଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଜଣେ କବାଡ଼ି ବାଲା ଘର ଘର ବୁଲି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଇକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଏହି ହିଟ୍ ଗୀତ 'କ୍ୟୁଁ କିସି କୋ' ଗାଉଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି ଭାବନାରେ ପଡ଼ିଯିବେ କି, ଏହି ଗୀତ ଜଣେ ସାଧାରଣ କବାଡ଼ି ବାଲା ଗାଉଛନ୍ତି । ବେଶ ସୁରିଲା ଅନ୍ଦାଜରେ ଗୀତ ଗାଇ ସେ ନିଜ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସତୀଶ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଟ୍ବିଟରରେ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “୨୦ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ତେରେ ନାମର ଗୀତର କ୍ରେଜ କମିନାହିଁ। ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ” ।

What a public adulation of the song from Tere Naam even after 20 years . Proud of this film pic.twitter.com/TkLnKaQJWe

— satish kaushik (@satishkaushik2) February 8, 2023