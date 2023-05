Sharad Pawar Resignation: ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଶରଦ ପାୱାର; କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ପତ୍ନୀ, ଛାତି ପିଟୁଛନ୍ତି ଲୋକେ

NCP Chief Sharad Pawar: ନେସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି (NCP) ଭେଟେରାନ ନେତା ଶରଦ ପାୱାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଭେଟେରାନ ନେତା ଶରଦ ପାୱାର (Sharad Pawar) ନିଜ ପଦ ଛାଡିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଶରଦ ପାୱାର ନିଜେ ଏହାକୁ କନଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଏନସିପି ନେତା ତଥା ପୁତୁରା ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଠାରୁ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ବିଜେପି ସହ ଚାଲିଥିବା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ନେଇ ଶରଦ ପାୱାର ବହୁତ ରାଗିଯାଇଥିଲେ । ସ୍ୱାମୀ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରତୀବା ପାୱାର କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ । ତେବେ ତାଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ଦଳର ଅନେକ ଲୋକ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲେ । ଦଳ ସହ ଜଡିତ ଅନେକ ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ନେଇ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଦଳର ନେତାମାନେ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶରଦ ପାୱାର ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ୍ । ପୁତୁରା ଅଜିତ ପାୱାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ।

ଅଜିତ ପାୱାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶରଦ ପାୱାର ନିଜେ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମଭିଏ ରାଲି ଯୋଗୁଁ ସେ ଏହି ଧାରଣାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି । ଅଜିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାୱାର ସାହେବ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ବୟସ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

#WATCH | "I am resigning from the post of the national president of NCP," says NCP chief Sharad Pawar pic.twitter.com/tTiO8aCAcK

— ANI (@ANI) May 2, 2023