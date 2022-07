ଖାଦ୍ୟ ଡେଲିଭରି କରିବାକୁ ଘୋଡ଼ା ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସ୍ଵିଗି ଡେଲିଭରି ବଏ; କମ୍ପାନୀ ଦେବ ପୁରସ୍କାର

Swiggy delivery boy on horse: ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ବର୍ଷା ସିଜିନରେ ମୁମ୍ବାଇର (Mumbai) ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହୋଇପଡିଛି । ସବୁଆଡେ ଜଳ ମୟ ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହି ସମୟରେ, ସ୍ଵିଗିର ଏକ ଡେଲିଭରି ବଏର (Swiggy Delivery Boy) ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଘୋଡା ଉପରେ ବସି ଡେଲିଭରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଓ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ରାଜକୀୟ ଡେଲିଭରି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ପଟେ, ଘୋଡା ଉପରେ ବସି ଡେଲିଭରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖୋଜୁଛି ଓ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।

ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ଡେଲିଭରି ବାଳକ ସାଇକେଲ କିମ୍ବା ମୋଟରସାଇକେଲ କିମ୍ବା ସର୍ବାଧିକ ଭ୍ୟାନ୍ ରେ ଆସୁଛନ୍ତି । ମୁମ୍ବାଇରେ ସ୍ଵିଗିର ଡେଲିଭରି ବଏ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଘୋଡା ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ । ସେ ସ୍ଵିଗିର ପାର୍ସଲ ବ୍ୟାଗଟିକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି । ଲୋକମାନେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ବାରମ୍ବାର ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଲୋକମାନେ ଘୋଡାରେ ଚଢ଼ି ଡେଲିଭରି କରୁଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେବେ ଦେଖି ନାହାଁନ୍ତି ।

Swiggy Offers Reward For Information On Delivery Man On Horse..#Swiggy pic.twitter.com/8i6U09vLur

