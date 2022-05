ପବନ ଭରିବା ବେଳେ ଫାଟିଲା ଜେସିବି ଚକ; ୨ ମୃତ

JCB Tyre Bursts in Chattisgarh: ଜେସିବି ଚକରେ ପବନ ଭରିବା ବେଳେ ଘଟିଯାଇଛି ଅଘଟଣ। ଏହି ଘଟଣାରେ ରାଜପାଲ ଏବଂ ପ୍ରାଞ୍ଜନ ନାମକ ୨ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜଧାନୀ ରାୟପୁରସ୍ଥିତ ସିଲତାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏଭଳି ଘଟଣା।



ଜେସିବି ଚକରେ ପବନ ଭରିବା ବେଳେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ୨ ମୃତକ ପବନରେ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ବିସ୍ଫୋରଣ କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଟୁକୁଡା ଟୁକୁଡା଼ ହୋଇଯିବା ସହ ଏଣେ ତେଣେ ଛିନଛିତ୍ର ହୋଇପଡି଼ଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଜେସିବି ଚକ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଡି଼ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଥିଲା।

Two people were killed when a tyre of a #Bulldozer exploded while they were filling air in it at a vehicle workshop in the #Raipur district of #Chhattisgarh .

The incident, which occurred on May 3 in Raipur's Siltara Industrial area, was captured on a CCTV camera. pic.twitter.com/oOrCn1uzhF

— Rajan Kumar Jha (@RealRajanjha) May 5, 2022