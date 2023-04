Weather Update: ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଛି ସତର୍କ ସୂଚନା

Weather News in Odia: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଏପ୍ରିଲ ୪ ତାରିଖ (Tuesday)। ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ସକାଳୁ ବର୍ଷା (Heavy Rain) ହେଉଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ବର୍ଷା ହେତୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଆଜି ବି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ଷା ସହିତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁଆପଥର ମାଡ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ବି ଲଦାଖ, ଜାମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତୁଷାରପାତ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଉତ୍ତର ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତର ହରିୟାଣା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ପ୍ରବଳ ପବନ ସହିତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ପାଗର ତାପମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି।ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିସାରିଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଭ୍ରାଟ ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ସୋମବାର, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଅପରାହ୍ନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ହେତୁ ଉତ୍ତାପ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ଥରେ ପାଗର ମନୋବଳ ବଦଳିଗଲା। ଏହି କାରଣରୁ ପାଣିପାଗରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲାଣି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ହେତୁ କ୍ଷେତରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଗହମ ଏବଂ ସୋରିଷ ଫସଲର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।

ବେସରକାରୀ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏଜେନ୍ସି ସ୍କାଏମେଟ ପାଣିପାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ହାଲୁକା ରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ସମ୍ଭବ। ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣା ଏବଂ ଉତ୍ତର ରାଜସ୍ଥାନ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଂଶରେ ହାଲୁକା ରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଆସାମ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତ ଏବଂ ସିକ୍କିମ୍ ଉପରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବର୍ଷା। ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ହାଲୁକା ରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ସେହିପରି ଅଟଳ ଟନେଲ ରୋହତଙ୍ଗରେ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଥିଲା। ଆଇଏମଡି ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଗ ଖରାପ ହେବ। ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ୪ ତାରିଖ ପରେ ପାଗ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଏହା ପରେ ଆସନ୍ତା ୪ ରୁ ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଭଲ ରହିବ।

ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଏନସିଆର, ଗନୌର, ମହମ, ତୌଶାମ, ରୋହତକ, ହରିଆଣାର ଭିଓ୍ୱାନୀ, ବଡୌତ, ଶିକାରପୁର, ଖୁର୍ଜା ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଏନସିଆରରେ ପୁଣି ଥରେ ପାଗ ବଦଳିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର (ଏପ୍ରିଲ 4) ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି | ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଜ୍ରପାତର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବଜ୍ରପାତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିସାରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନୋଏଡା, ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଆଇଏମଡି କହିଛି। ଏଥି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି।

ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ସିକ୍କିମ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳରେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆଇଏମଡି ପଞ୍ଜାବର ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ରୟାଲସିମା, ଓଡିଶା, ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ସମେତ ପଞ୍ଜାବର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଓ କୁଆପଥର ମାଡ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଛି।

#WATCH | Fresh snowfall at the south portal of Atal Tunnel, Rohtang in the Kullu district of Himachal Pradesh pic.twitter.com/6KmvXULZgg

— ANI (@ANI) April 3, 2023