Last Wish: 'ମୁଁ ପ୍ରେମିକ ସହିତ ରାତି ବିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି', ପତ୍ନୀଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଜାଣି ପତିଙ୍କ ଉଡ଼ିଲା ହୋସ୍!

Weird Last Wish: ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି (Weird Last Wish) । ବେଳେବେଳେ ଏହି ଇଚ୍ଛା ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ ଏହା ସହଜରେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଏତେ ଜଟିଳ ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜାଣି ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ । ଏପରି କିଛି ଘଟଣା ଜଣେ ପତି (Husband) ଙ୍କ ଘଟିଥିଲା, ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ପତ୍ନୀ (Wife) ଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଜାଣିବା ପରେ ହତାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।

ମିରର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳା ଜଣକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ବହୁତ ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି । ବଞ୍ଚିବାକୁ ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ବାକି ଅଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ପତ୍ନୀଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପତିଙ୍କ ଆଗରେ ଏପରି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ସେ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏହି ପୂରା ୱିଶକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ କ'ଣ କରିବେ, ତାହା ବୁଝି ପାରୁନାହାଁନ୍ତି ।

ପତି ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର 'ଟର୍ମିନାଲ ରୋଗ' ଅଛି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏହି ଦୁନିଆରେ କେବଳ ୯ ମାସର ଅତିଥି ଅଟନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଶେଷ ଦିନକୁ ଖୁସିରେ ଭରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କହି ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରକୃତରେ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ପ୍ରେମିକ ସହିତ ଗୋଟିଏ ରାତି ବିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପତି ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଓ ସେ କ’ଣ କରିବେ, ତାହା ବୁଝି ପାରୁନାହାଁନ୍ତି?

ନିଜ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ୧୦ ବର୍ଷ ହେବ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ସର୍ବଦା ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ପ୍ରେମିକ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ । ସାଧାରଣତଃ,, ସେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ’ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ ନର୍ଭସ ଅଛନ୍ତି । ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଶେଷ ଦିନରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ । ପୁରୁଷର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ କରିବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । କିଛି ୟୁଜର୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅସୁସ୍ଥ ପତ୍ନୀ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ।