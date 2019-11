ପୁଣି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ । ଜୀ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ।

ପୁଣି ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟାରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ । କଲେଜରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହେଉଥିବା ନେଇ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଜୀ ମିଡିଆର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ବୁମ ଛଡାଇ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।