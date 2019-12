ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଉଛି ହୃଦଘାତ

ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ କେବଳ ହୃଦଘାତ କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି - ଡଃ କରୁଣାକର ପାଢୀ, CTVS ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ବି ଆର ଲାଇଫ କଳିଙ୍ଗ ହସପିଟାଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ।