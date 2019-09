ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରେମୀଯୁଗଳଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲୁମ

ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରେମୀଯୁଗଳଙ୍କ ଉପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଜୁଲୁମ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାପରେ ନିଜଆଡୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ । ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ପୋଲିସ କରିଛି ତନାଘନା । ZEE Odisha is 24x7 Odia news channel in Odisha which delivers update news bulletins and different current affairs programmes for its viewers. About Our Channel: Zee Odisha News is a 24*7 news channel which provides you with the comprehensive up-to-date news coverage from all over Odisha, India and World also.