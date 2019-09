ଭଲ କାମ କର ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ, ଅବହେଳା କଲେ ଭୋଗିବ...

ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ 'ମୋ ସରକାର ଯୋଜନା' । ଅଫିସର ଓ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଗିଦ, ଭଲ କାମ କର ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ, ଅବହେଳା କଲେ ଭୋଗିବ । ଏହାକୁ ଦୋହରାଇ 5T ସଚିବ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କାମ ଦେଖି ସାରିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ସମସ୍ୟା ବୁଝ ଓ ସମାଧାନ କର । ଜନତା ହିଁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ତାଙ୍କ ପଇସାରେ ଚାଲୁଛି ସରକାର । ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି । ZEE Odisha is 24x7 Odia news channel in Odisha which delivers update news bulletins and different current affairs programmes for its viewers. About Our Channel: Zee Odisha News is a 24*7 news channel which provides you with the comprehen