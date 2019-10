ପିସି ନଦେଲେ ବିଲ ପାସ କରିବେନି କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ

ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ଶାସନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମୋ ସରକାର ଯୋଜନା । 5 ଟି କୁ ଆଧାର କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି କଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । କିନ୍ତୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କେତେକ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମାନୁନାହାଁନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରପାଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁରରେ । ପ୍ରକଳ୍ପର ବିଲ ପାସ କରିବା ପାଇଁ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମାଗୁଛନ୍ତି ପିସି ।