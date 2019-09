ପରିବହନ ନୀତିକୁ ନେଇ ଚାଳକଙ୍କୁ ସଚେତନ କଲେ ମହିଳା

ନୂଆ ପରିବହନ ନୀତିକୁ ନେଇ ଚାଳକଙ୍କୁ ସଚେତନ କଲେ ମହିଳା । ରାଜରାସ୍ତାରେ ୨ ଶହ ବାଇକ ରାଲି କରି କଲେ ସଚେତନ । ଭୁବନେଶ୍ବର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନଛକରୁ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଲିରେ ବାହାରି ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କଲେ ମହିଳା । ସେପଟେ ନିୟମ କୋହଳ ହେବାକୁ ନେଇ ଓଏଚଆରସି ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପୋଲିସର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ZEE Odisha is 24x7 Odia news channel in Odisha which delivers update news bulletins and different current affairs programmes for its viewers. About Our Channel: Zee Odisha News is a 24*7 news channel which provides you with the comprehensive up-to-date news coverage from all over Odisha,