Weather Update Today: ୧୩ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ

Weather Update Today: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ତଥା ଏନସିଆର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଗତ ୪ ରୁ ୫ ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଭିଜାଇଛି। ରବିବାର ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜଳସ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଆଉ ଜଣେ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରୋହିଣୀର ସେକ୍ଟର-୨୦ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି ପାର୍କରେ ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆହୁରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷା

ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ, ଲୋକମାନେ ଜଳସ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବାବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଅଲଗା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୩ରେ ରହିପାରେ। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୬ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୨୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ।

ସେପଟେ ରବିବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳସ୍ରୋତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଇଏମଡି ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଘରେ ରହିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭ୍ରମଣରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଜଳଜଳ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ।

ଦୁଇ ଦିନରେ ଗଲାଣି ୪ ଜୀବନ

ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷା ହେତୁ ଗତ ୨ ଦିନରେ ୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଶନିବାର ଦିନ ଅମାନ ବିହାରର ଡିଡିଏ ପାର୍କରେ ଛଟ ଘାଟରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଜଣେ ନିରୀହ ୮ ବର୍ଷ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏଥି ସହିତ, ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରେମ ନଗର ଅଞ୍ଚଳର ରାନୀ ଖେଡା ବସ୍ ଡିପୋ ନିକଟରେ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶନିବାର ଦିନ ରଣହୌଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏସବୁ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ?

#WATCH | Himachal Pradesh: Following heavy rains in Nahan, the water level of the Markanda River has increased. JCB machines were used to rescue the trapped people in the area. (11.08) pic.twitter.com/WcKgxbgvt3

— ANI (@ANI) August 11, 2024