बच्चों के भविष्य के लिए घर-खेतों के अलावा किसान आंदोलन में भी साथ दे रही महिलाएं, सोशल मीडिया पर दिखी किसानों की क्रांति

नई दिल्ली : तीन कृषि कानूनों (Agriculture law) के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन (farmers protest) को 8 महीने से जयादा समय हो गया है. दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान हर हालत में कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग पर अड़े हैं. भरी सर्दी रही हो या मई-जून माह की गर्मी, अगर किसानों का हौसला अब तक मजबूत है तो इसमें उनके घरों की महिलाओं का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है.

दिल्ली बॉर्डर पर बड़ी संख्या में महिलाएं आंदोलन कर रहे पति, पिता या भाई को सपोर्ट करने के लिए जुटी हैं.

जब उठते हैं सवाल

जब समाज का एक धड़ा यह कहता है कि आंदोलन कर रहे लोग किसान नहीं हैं और अगर ये वाकई किसान हैं तो खेती किसानी का काम छोड़कर बॉर्डर पर आंदोलन कैसे कर रहे हैं. इनके परिवार का भरण पोषण कैसे हो रहा है. खेतों में काम कौन कर रहा है तो ट्रेंड कर रहे #किसानों_की_क्रांति पर मौजूद सोशल मीडिया यूजर्स की पोस्ट से कुछ तस्वीर साफ नजर आती है.

एक ट्विटर यूजर ने लिखा- दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों में पांचवां हिस्सा महिलाओं का है. कुछ महिलाएं अपने पिता, पति और भाइयों की अनुपस्थिति में घर के सारे काम करने के अलावा कृषि गतिविधियों का प्रबंधन भी बखूबी कर रही हैं.

एक अन्य यूजर ने लिखा-भले ही मोदी सरकार के लिए इस प्रदर्शन का कुछ खास मतलब न हो, लेकिन एक बात जरूर है कि किसान आंदोलन का राजनीतिक प्रभाव बढ़ा है.आंदोलन देश में वही भूमिका निभा रहा है,जो विपक्ष को निभानी चाहिए.

