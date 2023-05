Asim Riaz-Himanshi Khurana: ਆਸਿਮ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਖ਼ਬਰ, ਕਿਹਾ ''ਅਬ ਸਾਥ ਨਹੀਂ...''

Asim Riyaz Breakup With Himanshi Khurana News: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੇ ਮਾਡਲ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਨਾ ( Himanshi Khurana) ਅਤੇ ਆਸਿਮ ਰਿਆਜ਼ (Asim Riyaz) ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਤੇ ਆਸਿਮ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਖ਼ਬਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਤੇ ਆਸਿਮ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਤੇ ਆਸਿਮ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫੈਨਜ਼ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਸਿਮ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ''ਅਬ ਸਾਥ ਨਹੀਂ...'' ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਅਬ ਸਾਥ ਨਹੀਂ...'' ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ…!! ਪਰ ਫੈਨਸ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਆਸਿਮ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ''ਅਬ ਸਾਥ ਨਹੀਂ...'' 17 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਨਾ ( Himanshi Khurana) ਅਤੇ ਆਸਿਮ ਰਿਆਜ਼ (Asim Riyaz) ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਸਿਮ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 13 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਚਾਉ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

Ab sath nahi music video will be out at 12 pm on 17 may…!! pic.twitter.com/7dOeGr1vv0

— Asim Riaz (@imrealasim) May 15, 2023