जनता ने चीख-चीखकर दिया Heropanti 2 का Review! लोगों के सिर में क्यों हुआ दर्द?

चंडीगढ़- टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 भी रिलीज हो गई हैं. लंबे इंतजार के बाद टाइगर श्रॉफ की मच अवेटेड फिल्म हीरोपंती 2 ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है.

यह फिल्म टाइगर श्रॉफ और उनके फैंस के लिए बेहद ही खास है क्योंकि इसके पहले पार्ट के जरिए ही टाइगर श्रॉफ ने इंडस्ट्री में कदम रखा था.

भले ही इस फिल्म का मिजाज जरा दूसरा है लेकिन फैंस इस मूवी को भी लाइक कर रहे हैं. टाइगर श्रॉफ अब इंडस्ट्री में कोई नया नाम नहीं हैं. उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है और फैंस को हमेशा उनकी एक्शन पैक्ड फिल्मों का इंतजार रहता है.

हीरोपंती 2' का ट्रेलर धमाकेदार, लेकिन...

'हीरोपंती 2' (Heropanti 2) का ट्रेलर तो काफी धमाकेदार था लेकिन फिल्म उतनी धमाकेदार साबित नहीं हुई और इस बात को जनता चीख-चीखकर बता रही है.

#Heropanti2#OneWordReview

"Headache Headache Headache"

This is One of the Worst Film ever made in India.

Each & Every Scene of this Film are terrible & illogical..

I can't describe more tht how bad it was!!

0/5

Skip it.

— Shiva Satyam (@AsliShiva) April 29, 2022