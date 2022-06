Kiara Advani बुरी तरह हो रही ट्रोल, बिना दुपट्टा पहने ही नाचने लगीं एक्ट्रेस...

Jug Jugg Jeeyo Troll: नई फिल्म का बेसब्री से तो इंतजार तो रहता ही है, लेकिन वो अपने साथ बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी लेकर भी आती हैं.

करण जौहर की फिल्म जुग जुग जीयो जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिलहाल जुग जुग जीयो फिल्म के कई गानों को रिलीज किया जा चुका है.

कुछ दिन पहले फिल्म का गाना दुपट्टा रिलीज किया गया जिसके बाद करण जौहर और पूरी टीम की मुश्किलें बढ़ गई. टीम को ट्रोल किया जाने लगा. लोगों का कहना है कि जिस पर गाना बना है वही पूरे गाने में नजर नहीं आया. यानी की पूरे गाने में एक बार भी दुपट्टा पहने किसी को नहीं दिखाया गया है.

Keeping the dance floor hot and grooving, your party anthem of the year is here! #Duppata song out now - https://t.co/v9bxbBGn7B#JugJuggJeeyo in cinemas 24th June.@apoorvamehta18 @AndhareAjit @AnilKapoor #NeetuKapoor @varun_dvn @advani_kiara @ManishPaul03 @iamMostlySane

— Karan Johar (@karanjohar) June 12, 2022