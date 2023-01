Who is Axar Patel fiancee? जल्द घोड़ी चढ़ेंगे अक्षर पटेल, जानिए कौन हैं उनकी मंगेतर मेहा पटेल

Who is Axar Patel fiancee Meha Patel? भारतीय क्रिकेटर अक्षर पटेल पिछले कुछ समय से भारत के लिए ना सिर्फ शानदार गेंदबाज़ी कर रहे हैं बल्कि वह ताबड़तोड़ बल्लेबाज़ी भी कर रहे हैं. इस दौरान उनको लेकर एक खबर सामने आ रही है की अक्षर पटेल जल्द ही शादी करने वाले हैं. फिलहाल लोग Axar Patel और उनकी मंगेतर Meha Patel की marriage की तारिख जानना चाह रहे हैं.

बता दें की भारतीय क्रिकेटर KL Rahul भी जल्द Athiya Shetty के साथ शादी करने वाले हैं। केएल और अक्षर दोनों ही खिलाड़ी अपने निजी कारणों की वजह से न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होंगे.

रिपोर्ट्स का कहना है कि केएल राहुल 23 जनवरी को अथिया शेट्टी के साथ विवाह करेंगे. हालांकि भारतीय टीम के ऑलराउंडर अक्षर पटेल के विवाह की तारिख अभी तक सामने नहीं आई है.

Who is Axar Patel fiancee Meha Patel? जानिए कौन हैं अक्षर पटेल की मंगेतर मेहा पटेल?

मेहा पटेल पेशे से डाइटिशियन हैं और पिछले दिनों अक्षर पटेल के साथ उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई तस्वीरें शेयर की थी. इसके साथ ही मेहा पटेल अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए कई डाइट प्लान शेयर करती हैं. इसके साथ ही वह डाइट से रिलेटेड जानकारी भी शेयर करती रहती हैं.

महा पटेल के इस्टाग्राम पर 21 हज़ार से ज़्यादा प्रशंसक हैं. गौरलतब है कि मेहा पटेल के हाथ पर अक्षर के नाम का एक टैटू भी है. बताया जा रहा है कि अक्षर पटेल ने मेहा को अपने 28वें बर्थडे पर प्रपोज किया था और इस दौरान दोनों ने सगाई भी कर ली थी.

