Aadhaar Card: क्या आपका भी आधार कार्ड 10 साल पहले बना था? अगर हां तो ये खबर आपके काम की हो सकती है

Aadhaar Card 10 year old New order for update: आधार कार्ड आज सभी के लिए लगभग जरूरी हो गया है. हर काम के लिए आज के समय मे आधार कार्ड की जरूरत है. वहीं, जिसके पास भी आधार कार्ड नहीं है वह सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं. साथ ही सरकार ने आधार कार्ड से पैन को लिंक करना भी अब अनिवार्य कर दिया है. सरकार ने कहा कि जिन लोगों ने 31 मार्च तक अपने पैन को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा उनका पैन कार्ड 31 मार्च के बाद से बेकार हो जाएगा.

बता दें, अगर आपके आधार को 10 साल से अधिक का समय हो गया है, तो ये खबर आपके काम के हो सकती हैं. क्योंकि अब आपको अपना आधार अपडेट करने की जरूरत है. ऐसे में अगर आपने आधार कार्ड को अब तक अपडेट नहीं किया तो इसे जरुर कर लें.

जानकारी के अनुसार, यूआईडीएआई ने कहा है कि अगर आपका आधार 10 साल पहले बना था और इसे अपडेट नहीं किया गया है, तो आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप अपनी 'पहचान के प्रमाण' और 'पते के प्रमाण' के दस्तावेजों को अपलोड कर इसे फिर सत्यापित करें. ऑनलाइन अपलोड करने का शुल्क 25 रुपये और ऑफलाइन के लिए 50 रुपये है.

यानी कि जिन लोगों का आधार कार्ड बने 10 साल से ज्यादा समय हो गया है उन्हें इसे अपडेट करना होगा. साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि अपडेट करने के समय तमाम जालसाज़ मौके का फायदा उठाकर चूना लगा सकते हैं. ऐसे में यह जरूरी है कि आधार अपडेट करते समय सावधानी जरूर बरते.

