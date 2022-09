SC ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, अविवाहित महिलाओं को भी होगा गर्भपात का अधिकार

Supreme Court on Abortion Law: गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Decision) ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. जिसके मुताबिक, अब देश की सभी महिलाओं को गर्भपात (Abortion) का अधिकार हासिल होगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, देश की सभी महिलाएं वह विवाहित हों या फिर अविवाहित (Married or Unmarried Women) हर किसी को गर्भपात का अधिकार होगा. महिला अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट की डीवाई चंद्रचूड़ सिंह की बेंच ने ये अहम फैसला सुनाया है.

SC says all women, married or unmarried, entitled to safe and legal abortion

