अगर आप भी अपने घर में डॉग पालने की सोच रहे, तो ये खबर आपके काम की हो सकती है!

Important Facts About Dog Behaviour: आज कल लोगों में कुत्ते को पालने का शौक काफी लोगों में देखा गया है. लोग अपने घरों में डॉग को पालते हैं. वहीं धीरे-धीरे कुत्ता घर का हिस्सा बन जाता है. बता दें, हम जैसा बरताव पालतू कुत्ते के साथ करते हैं, उसे प्यार देते हैं, वैसा ही प्यार उनके कुत्तों का भी हो जाता है. आज के इस खबर में हम आपको बताएंगे कुत्ते के व्यवहार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिन्हें हर कुत्ते के मालिक को पता होने चाहिए.

कुत्ते के व्यवहार के बारे में महत्वपूर्ण बात (Important Facts About Dog Behaviour)

Dogs are social animals: कुत्ते सामाजिक जानवर हैं: कुत्ते पालतु जानवर हैं और सामाजिक संपर्क में रहते हैं. वे सबसे ज्यादा खुश तब होते हैं जब वे अपने परिवार या अन्य कुत्तों के साथ होते हैं.

Dogs communicate through body language: कुत्ते शरीर की भाषा के माध्यम से संवाद करते हैं. जिसमें पूंछ हिलाना, कान की स्थिति और शरीर की मुद्रा शामिल है. यह समझने के लिए कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं, अपने कुत्ते की शारीरिक भाषा को पढ़ना सीखना महत्वपूर्ण है.

Dogs need exercise and mental stimulation: कुत्तों को व्यायाम और मानसिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है: स्वस्थ और खुश रहने के लिए कुत्तों को दैनिक व्यायाम और मानसिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है. नियमित सैर, खेलने का समय और प्रशिक्षण व्यवहार संबंधी समस्याओं को रोकने में मदद कर सकते हैं और अपने कुत्ते को मानसिक और शारीरिक रूप से उत्तेजित रख सकते हैं.

Dogs have different energy levels and personalities: कुत्तों के अलग-अलग ऊर्जा स्तर और व्यक्तित्व होते हैं: कुत्तों के अलग-अलग ऊर्जा स्तर और व्यक्तित्व होते हैं, यहां तक ​​कि एक ही नस्ल के भीतर भी. ऐसा कुत्ता चुनना महत्वपूर्ण है जो आपकी जीवनशैली और व्यक्तित्व से मेल खाता हो.

Dogs need consistent training: कुत्तों को लगातार प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है: सभी कुत्तों के लिए उनकी उम्र या नस्ल की परवाह किए बिना लगातार प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है. सकारात्मक सुदृढीकरण प्रशिक्षण आपके कुत्ते को प्रशिक्षित करने का सबसे प्रभावी और मानवीय तरीका है.

Dogs can have separation anxiety:कुत्तों में चिंता हो सकती है: कई कुत्तों को अकेला छोड़ने पर अलग होने की चिंता का अनुभव होता है, जो विनाशकारी व्यवहार या अत्यधिक भौंकने का कारण बन सकता है.

Dogs may exhibit aggressive behavior: कुत्ते आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं: कुत्ते भय, चिंता या क्षेत्रीयता के कारण आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं. अगर आपका कुत्ता लोगों या अन्य जानवरों को चोट से बचाने के लिए आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो आपको डॉक्टर से मदद लेना महत्वपूर्ण है.

Watch Live