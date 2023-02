Jio 5G: हिमाचल में CM सुक्खू ने किया जियो 5G लांच, इन जिलों में शुरू हुई इंटरनेट सर्विस

समीक्षा कुमारी/शिमला: हिमाचल प्रदेश के शहर अब इंटरनेट की 5G स्पीड से लैस होंगे. CM सुक्खविंदर सिंह सुक्खू आज सुबह 11 बजे के बाद शिमला में जियो के 5G नेटवर्क को लॉन्च किया. लॉन्चिंग कार्यक्रम होटल होली डे होम में रखा गया है. इस दौरान 5G कैसे काम करेगा, इस बारे में भी कंपनी की ओर से डेमोस्ट्रेशन कार्यक्रम रखा गया.

बता दें, कि इससे पहले शिमला में एयरटेल ने 5G सर्विस लॉन्च की थी. अब रिलायंस जियो (Reliance Jio 5 भी 5G लॉन्च कर रहा है. शिमला के अलावा, बिलासपुर और CM के गृह जिले हमीरपुर और उनके विधानसभा क्षेत्र नादौन में भी 5G की सर्विस मिलेगी.

5GSpeed

Himachal goes Digital:

I congratulate the people of Himachal as we usher in the high-speed Internet connectivity era with Jio 5G services launched in Shimla. The same will also be available in Bilaspur, Hamirpur, and Nadaun. pic.twitter.com/F5crQKyRaX

— Sukhvinder Singh Sukhu (SukhuSukhvinder) February 14, 2023