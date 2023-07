Himachal News: बाढ़ प्रभावितों से मिलने पहुंचे CM सुक्खू, जमीन पर बैठकर खाया खाना

Himachal CM: हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और तबाही को लेकर हुए नुकसान को लेकर प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) हर दिन अब जिलों का दौरा कर रहे हैं. वहीं, मंगलवार को सीएम ने कुल्लू कॉलेज में बाढ़ प्रभावितों के शिविर में जाकर उनका हाल जाना. साथ ही उन्होंने उनके साथ रात का भोजन भी किया.

इस दौरान सीएम ने कहा कि, मैंने कुल्लू कॉलेज में बाढ़ प्रभावितों के शिविर में जाकर उनका कुशलक्षेम जाना. उन्हें सरकार की तरफ से हर समस्या के समाधान के लिए आश्वासन दिया. उनके साथ रात का भोजन भी किया. हिमाचल प्रदेश सरकार हर पीड़ित के साथ 24 घंटे खड़ी है.

वहीं, सीएम ने एक वीडियो शेयर किया है. ये वीडियो चंद्र ताल, लाहौल से हैं. सीएम ने लिखा कि यहां जो तंबू आप देख रहे हैं, वे पर्यटक शिविर हैं. भारी बर्फबारी और खराब मौसम के कारण इन्हें निकालना बहुत मुश्किल हो गया है. हम सभी संभावित विकल्प तलाश रहे हैं.

These visuals are from Chandra Taal , Lahaul. The tents that you see here are the tourist camps.

Due to heavy snowfall and bad weather, it has become very difficult to evacuate them. We are exploring all possible options. pic.twitter.com/wU9vsQDoAS

