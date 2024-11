"10 में से 5 गारंटी पूरी की...": हिमाचल के CM सुक्खू ने PM मोदी की टिप्पणी पर दी प्रतिक्रिया

Himachal Pradesh News: कर्नाटक में कांग्रेस के वादों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान की गई "दस में से पांच गारंटी" पूरी कर दी हैं और सरकार वादों को पूरा करने और राज्य भर में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए "दृढ़ता से समर्पित" है.

एक्स पर एक पोस्ट में, सुक्खू ने लिखा, "श्री @narendramodi जी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार हमारे वादों को पूरा करने और राज्य भर में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह समर्पित है. हमें 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान की गई दस में से पांच गारंटियों को पूरा करने पर गर्व है."

Sh @narendramodi ji,

The Congress government in Himachal Pradesh is steadfastly dedicated to fulfilling our promises and fostering inclusive development across the state. We are proud to have already delivered on five out of the ten guarantees made during the 2022 Vidhan Sabha…

