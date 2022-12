हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने संभाला कार्यभार, पहले ही दिन कही ये बात

संदीप सिंह/शिमला: हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhvinder Singh Sukhu) और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री (deputy cm mukesh agnihotri) आज सचिवालय (Himachal Pradesh secretariat) पहुंचकर पदभार संभाला. इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर से उनका स्वागत किया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुकेश अग्निहोत्री को लड्डू खिलाकर बधाई दी.

Shimla | Himachal Pradesh Congress chief Pratibha Virbhadra Singh meets as Sukhvinder Singh Sukhu takes charge as the CM of the state. pic.twitter.com/iV6sLhUIpU

— ANI (ANI) December 12, 2022