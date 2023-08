Shimla Ladnslide: शिमला लैंडस्लाइड में एक परिवार ने खो दीं अपनी 3 पीढ़ियां, रो-रो कर हाल बुरा

Shimla Landslide News: हिमाचल में कुदरत के कहर ने एक बार फिर से राज्य में तबाही मचा कर रख दी है. हर दिन हो रही बारिश से लैंडस्लाइड और बाढ़ के खतरे लगातार बरकरार है. वहीं, सोमवार को शिमला के समर हिल इलाके में लैंडस्लाइड में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है. इतना ही नहीं मंगलवार को भी ये सिलसिला जारी ही था. आज भी हालात खराब ही बने हुए हैं.

WATCH | Himachal Pradesh | A family lost three generations in the landslide in Summer Hill area of rain-hit Shimla. Bodies of five of the members have been recovered so far, two still missing.

A relative, Sunita Sharma says, "I have just one request, find them and bring them… pic.twitter.com/jE6HCYErOb

— ANI (ANI) August 16, 2023