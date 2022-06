हिमाचल में बड़ा हादसा: बीच रास्ते में फंसी टिंबर ट्रेल केबल कार, हवा में अटकी जान

सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला से एक बड़ी खबर सामने आई है. टिंबर ट्रेल रोपवे में केबर कार में करीब 11 लोगों के फंसने की खबर सामने आई हैं. सूत्रों की मानें तो यहां पर हवा में यह केबल कार फंसी है और इन लोगों के बचाव के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है.

Himachal Pradesh | 6-7 tourists stranded in Parwanoo Timber Trail (cable-car) due to some technical problem. Another cable car trolly deployed to rescue them. The technical team of the Timber Trail operator deployed & police team monitoring the situation: SP, Solan District

— ANI (@ANI) June 20, 2022